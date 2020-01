María Antonieta de las Nieves ha sobresalido de la depresión que le causó el fallecimiento de su esposo ocurrido en septiembre del año pasado. La hija de “La Chilindrina” le organizó una fiesta especial por su cumpleaños 70, donde se le vio sonriente y compartiendo con su familia y grandes amigos.

“No me lo esperaba, nunca en mi vida había tenido una fiesta sorpresa. Mi hija Verónica me hizo alistarme con una mentira piadosa; me dijo: ‘Mamá, te tienes que levantar y ponerte bonita, porque vamos a ir a una comida muy importante de trabajo’. Yo no quería, pero accedí por ella. Antes de irnos me dijo que si pasaba a su casa, que está al lado de la mía, para ver una recámara nueva, y entrando me encontré con mis amigos cantándome ‘Las mañanitas’”, expresó María Antonieta.

María Antonieta de las Nieves ha pasado por un difícil proceso para sobreponerse a la muerte de su esposo.

El beso

La actriz manifestó que la sorpresa le hizo sentirse muy animada y contenta por el cariño familiar y la visita de sus amigos.

Sin embargo, uno de los invitados especiales fue Edgar Vivar “El Señor Barriga”, uno de sus grandes amigos de toda la vida, con quien se dio un beso en la boca.

“A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar. La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”.

"La Chilindrina" confesó que fue la primera vez que se dieron un beso de este tipo. (Foto: TV Notas)

En septiembre del año pasado falleció Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, lo que significó una gran tristeza para la actriz, porque concluyó un matrimonio de 48 años en el que la pareja tuvo dos hijos.

*Con información de TV Notas