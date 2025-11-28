Juzgado y fiscalías deben desalojar el edificio devuelto a Manuel Baldizón

Un juez resolvió devolver un edificio de la zona 15 a Manuel Baldizón. Este fue inmovilizado desde 2018 debido a que se había determinado que el inmueble fue adquirido de forma ilícita.
Te interesa: Juez de extinción de dominio devuelve edificio a Manuel Baldizón
El edificio "Vista Panorámica" ubicado en la 0 calle 15-14 de la colonia El Maestro, zona 15, le pertenece a Manuel Baldizón.
Desde hace siete años, quedó inmovilizado debido a que el Ministerio Público, en ese momento, creían que había sido adquirido de manera ilícita.
Tras pasar varios años con la medida precautoria, la Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó que fuera extinguido, se llevó a cabo un juicio, pero en la sentencia, el juez Delmar González, consideró que no había suficientes pruebas para demostrar que el edificio fue adquirido con dinero ilícito, por lo que declaró sin lugar la petición.
Cuando la sentencia quede en firme, el edificio regresará a manos de Baldizón.
Actualmente, en el edificio funcionan dos fiscalías, la de narcoactividad y delitos transnacionales, además, funciona un juzgado de diligencias urgentes.
El presidente del Organismo Judicial, Carlos Lucero, indicó que esperarán a que la sentencia esté en firme para determinar qué pasará con el juzgado que funciona en el edificio.
El edificio cuenta con quince pisos, dos sótanos y un helipuerto.