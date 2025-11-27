Juez de extinción de dominio devuelve edificio a Manuel Baldizón

El juez de Extinción de Dominio resolvió devolver un edificio ubicado en la zona 15 a Manuel Baldizón, luego que este permaneciera embargado por más de 7 años.
En 2018, un juez de Extinción de Dominio, resolvió dictar medidas cautelares a un edificio ubicado en la 0 calle 15-14 en la colonia El Maestro, zona 15.
El edificio, propiedad de Manuel Baldizón, fue inmovilizado mientras él estaba preso en Estados Unidos, pues el Ministerio Público (MP) tenía dudas de su origen.
Este jueves 27 de noviembre, el juez de Extinción de Dominio, Delmar González, declaró sin lugar la petición del MP de declarar la extinción del inmueble, por considerar que no se comprobó que este fuera adquirido de manera ilícita.
El abogado de Baldizón, Saúl Zenteno, informó que esperarán a que las partes presenten las acciones que les asiste, pero que al concluir el proceso, les tendrían que devolver el edificio.
Actualmente, el edificio es ocupado por algunas fiscalías del MP.
El edificio cuenta con quince pisos, dos sótanos y un helipuerto.