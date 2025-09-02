Edwin Mayén, el abogado asesinado que había sobrevivido a dos atentados

-

El abogado Edwin Mayén ya había sufrido directamente dos ataques armados en el pasado.

Este martes 2 de septiembre fue asesinado en un ataque armado el abogado Edwin Estuardo Mayén García, quien anteriormente ya había sufrido dos atentados en su contra.

Siendo este el tercer ataque en contra del abogado el que acabaría con su vida, tras recibir impactos de bala por un desconocido en la 3a. avenida y 6a. calle de la zona 1 capitalina.

El abogado falleció tras recibir impactos de bala en el cráneo. (Foto: Bomberos Municipales)

Primer atentado

La primera vez que Mayén García había sufrido un atentado fue el 26 de noviembre de 2010, cuando fue herido de bala por dos hombres desconocidos a bordo de un vehículo de dos ruedas.

Este primer atentado ocurrió en la 12 avenida y 30 calle de la zona 5 de la ciudad de Guatemala.

Segundo atentado

El 7 de agosto del 2014, la víctima sufrió un nuevo ataque armado sobre la 6a. avenida y 24 calle de la zona 4 de la capital, cuando dos individuos que se conducían en un vehículo de dos ruedas le dispararon de manera directa.

En ese momento el abogado se dirigía hacia la Corte Suprema de Justicia a recoger una papelería, pero sufrió una herida en la cabeza por los desconocidos, según informaron en su momento los socorristas.

El abogado Edwin Mayén sobrevivió al segundo ataque armado a pesar de ser herido de la cabeza. (Foto: archivo/Soy502)

Mayén García era hasta este martes, el abogado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", líder del Barrio 18, y de María Martha Castañeda Torres, pareja del pandillero y sobrina de Sandra Torres.