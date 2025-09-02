Video: Así fue el asesinato del abogado Edwin Mayén

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que ocurrió el ataque armado contra el abogado Edwin Mayén.
Este 2 de septiembre fue atacado a balazos Edwin Estuardo Mayén García, de 59 años, abogado de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias "El Lobo" y de María Martha Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres.
El crimen se registró en la 3a. avenida y 6a. calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en cercanías de su oficina.
Bomberos Municipales se hicieron presentes al lugar de los hechos, pero al momento de verificarle los signos vitales a la víctima, ya no contaba con los mismos.
Se informó que las heridas causadas por arma de fuego, fueron en el cráneo.
Grabado en video
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad revelan que una persona que se conducía en un vehículo de dos ruedas se detuvo frente a un vehículo, caminó y desenfundó su arma.
Unos instantes después comenzó a disparar en contra del abogado, según se observa en las imágenes. Unos segundos después, el atacante huyó del lugar.