EE.UU. dona equipo de seguridad marítima para combatir el narcotráfico en Guatemala

El objetivo principal es intensificar el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional en el Océano Pacífico.

El gobierno de Estados Unidos anunció la entrega de equipos destinados a fortalecer la capacidad de Guatemala para interceptar actividades ilícitas en el mar, especialmente aquellas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Estados Unidos entregó un buque patrullero al Ejército de Guatemala, con el objetivo de mejorar la vigilancia y combate al crimen organizado y narcotráfico que opera en las costas del océano Pacífico.

Elementos de la Marina de Guatemala participaron en el acto de entrega de equipo y embarcaciones. (Foto: SCSP)

El embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley, mencionó que la donación está valorada en 3.5 millones de dólares y consiste en tres embarcaciones rápidas, 21 motos acuáticas, dos camionetas F-450, 20 lanchas con motor y otros implementos.

Las autoridades guatemaltecas y estadounidenses participaron en el acto de entrega de la donación de embarcaciones y equipo. (Foto: SCSP)

La entrega representa un paso significativo en la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado, según lo publicó la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo destacó durante el acto de entrega que "esta donación es una muestra del fortalecimiento de una relación estratégica entre ambas naciones".

El presidente Bernardo Arévalo y el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, durante la ceremonia de entrega de la donación. (Foto: SCSP)

El mandatario también destacó que Guatemala y Estados Unidos comparten valores fundamentales como la libertad y la democracia, los cuales sustentan su trabajo conjunto para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Camionetas y motos acuáticas figuran entre lo donado por Estados Unidos. (Foto: SCSP)

"La cooperación se enmarca en un esfuerzo mutuo para enfrentar al crimen transnacional organizado, una amenaza que actúa con agilidad y recursos considerables", afirmó Arévalo.

Fortalecen capacidad

El presidente también explicó que la donación permitirá incrementar la presencia militar en áreas estratégicas del territorio y mares guatemaltecos.

El nuevo equipo fortalecerá la capacidad operativa para proteger a la población, resguardar bienes naturales e interceptar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y otras estructuras criminales.

"Disponer de equipo moderno es indispensable para que las fuerzas de seguridad puedan adaptarse y responder con rapidez", refirió el mandatario.