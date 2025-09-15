Más de 100 bandas escolares recorren el Centro Histórico capitalino

-

El desfile recorre calles y avenidas de las zonas 1 y 2 capitalinas.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que para conmemorar los 204 años de independencia de Guatemala, el Desfile Cívico Escolar del 15 de Septiembre de este año contará con la participación de 119 bandas que recorrerán el Centro Histórico de la capital.

Según información oficial del Mineduc, las bandas escolares se dividieron en cinco bloques y comenzaron a llegar a la zona 1 capitalina desde las 5.30 horas y terminaron su formación a las 7 horas de este lunes 15 de septiembre.

Para tener mayor orden en el desfile, el Ministerio dispuso que los boques se ordenaron de la siguiente manera:

Más de 100 bandas escolares participan en el desfile. (Foto: Archivo / Soy502)

Bloque 01: de la 18 calle y 7a. avenida hasta la 20 calle y 7a. avenida de la zona 1.

Bloque 02: de la 20 calle y 7a. avenida hasta la 21 calle y 7a. avenida de la zona 1.

Bloque 03: de la 20 calle y 7a. avenida hasta la 20 calle y 6a. avenida A de la zona 1.

Bloque 04: de la 21 calle y 7a. avenida hasta la 21 calle y 8a. avenida de la zona 1.

Bloque 05: Plaza de la Corte Suprema de Justicia.

Además, el Mineduc informó que adicional a las 119 bandas escolares participará una banda de servidores públicos.

Paso del Desfile Cívico Escolar por el Palacio Nacional de la Cultura, en conmemoración de los 204 años de Independencia de Guatemala. https://t.co/7NtEiYYBTy — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) September 15, 2025

Más de 2.3 kilómetros de recorrido

Para este año el recorrido se dividirá en tres partes, en la primera los alumnos recorrerán de la 18 calle y 7a. avenida hasta la 6a. calle y 7a. avenida de la zona 1 en total recorrerán 1,285 metros.

El segundo tramo es el más corto, pues las bandas desfilarán de la 6a. calle y 7a. avenida hasta la 6a. calle y 6a. avenida de la zona 1, es decir, pasarán frente al Palacio Nacional de la Cultura en un tramo de 150 metros.

La última parte del desfile será de la 6a. calle y 6a. avenida de la zona 1 hasta la 3a. calle y 6a. avenida de la zona 2 específicamente en el Parque Jocotenango, para un recorrido de 880 metros.

Según informó el Mineduc para este año se decidió utilizar la 7a. avenida de la zona 1 debido a que esta es más espaciosa y permite que los jóvenes puedan desfilar de mejor manera.

El desfile termirá en el Parque Jocotenango de la zona 2 capitalina. (Foto: Archivo / Soy502)

Normalmente, los desfiles recorrían el Paseo de la Sexta Avenida, pero debido a la expansión comercial y que esta es usada como vía peatonal por miles de personas a diario, se tomó la decisión este año de que el desfile se desplazara sobre la 7a. avenida.