EE. UU. reconoce el compromiso de Guatemala con el comercio recíproco

Administración estadounidense señala que se fortalecen los lazos económicos estratégicos.

Luego de la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos, la administración estadounidense reconoció el compromiso del Gobierno guatemalteco con las relaciones comerciales mutuas.

Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, firmó junto a la ministra de Economía, Gabriela García, el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Estados Unidos y Guatemala.

"Quiero reconocer a Guatemala por su firme compromiso con el comercio recíproco con Estados Unidos", señaló el funcionario estadounidense mediante una comunicación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses y guatemaltecos firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco. (Foto: Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos / Soy502)

El representante comercial de los Estados Unidos destacó que la firma del acuerdo con Guatemala "se basa en la larga relación comercial y el interés compartido en fortalecer las cadenas de suministro regionales".

"El liderazgo del presidente —Donald— Trump está forjando un nuevo rumbo para el comercio que promueve la colaboración y la prosperidad en América Latina", indicó Greer.

Según el funcionario estadunidense la firma del acuerdo aborda las barreras comerciales que enfrentan los trabajadores y productores, además de que amplía y consolida los mercados para las exportaciones y fortalece los lazos económicos estratégicos en el hemisferio occidental.

Se amplían las oportunidades comerciales

Una nota informativa de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, el Acuerdo sobre Comercio Recíproco ayudará a los agricultores, ganaderos, pescadores, pequeñas empresas y fabricantes a aumentar las exportaciones estadounidenses y ampliar las oportunidades comerciales con Guatemala.

Señala que el marco incluye términos generales para consolidar y agilizar el acceso preferencial al mercado estadounidense para los exportadores industriales y agrícolas estadounidenses, abordando una amplia gama de barreras no arancelarias.

Los términos clave del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Estados Unidos y Guatemala incluirán:

Eliminación de barreras no arancelarias para las exportaciones industriales de EE. UU.

Eliminación de barreras no arancelarias para las exportaciones agrícolas estadounidenses

Impulso a la facilitación del comercio y las buenas prácticas regulatorias:

Protección y observancia de la propiedad intelectual

Prevención de Barreras al Comercio Digital

Mejorar los estándares laborales

Fortalecimiento de la protección ambiental

Fortalecimiento de la alineación en materia de seguridad económica

Restricción de las compras gubernamentales

Enfrentando a las Empresas Estatales y los Subsidios

El 70 % de los productos que exporta Guatemala a los Estados Unidos no pagarán aranceles. (Foto: Archivo / Soy502)

La información precisa debido al compromiso de Guatemala, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones para "ciertas exportaciones calificadas que no se pueden cultivar, extraer o producir naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes".

Agrega que "Estados Unidos también eliminará los aranceles recíprocos y otorgará trato preferencial a ciertos productos, como textiles y prendas de vestir, que califican para el CAFTA-DR".

"Esto impulsará la producción textil estadounidense y el crecimiento económico de Guatemala, y fortalecerá la resiliencia de las cadenas de suministro de textiles y prendas de vestir", precisa el texto.