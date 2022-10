EE.UU. a la espera de "agresivo" aumento en la tasa de interés

Esta semana se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a incrementar las tasas de interés, los mayores incrementos en 20 años.

En los primeros días de noviembre se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos dé a conocer sobre el próximo aumento en la tasa de interés ya que las reunión del Comité Federal de Comercio Abierto (FOMC) tiene prevista la reunión para el 1 y 2 de noviembre, según lo que detalla su portal de internet.

Se trata de los mayores incrementos realizados en los últimos 20 años, calificados por algunos como "agresivos" dado que la tasa ha crecido el doble en comparación al valor establecido a principios del 2022.

De acuerdo con CNN, hace un año la tasa era de 3.14% y en la actualidad está en 7.08%. La tasa podría superar los 8.5% en los próximos meses, según estimaciones de analistas consultados por la cadena CNN. Se pronostica que el aumento que se avecina sería del 0.75% y se esperan más aumentos si la inflación sigue alta.

El anterior aumento se anunció el pasado 21 de septiembre y fue de 0.75%, era el tercero de su tipo de forma consecutiva. Según analistas consultados por Bloomberg, tres cuartas partes de los economistas estadounidenses visualizan una recesión.

Las decisiones de la Reserva Federal afectan la política monetaria de otros países. En Guatemala, se han registrado cuatro aumentos en la tasa de interés líder y actualmente la tasa es del 3%.

* Con información de CNN y Bloomberg