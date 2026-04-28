EEUU estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

-

El presidente Donald Trump dijo que los iraníes habían reclamado que el estrecho se reabra "lo antes posible".

OTRAS NOTICIAS: Estos son los precios de los combustibles con el subsidio aplicado en todo el país

Estados Unidos analiza este martes la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió este lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní.

Según la cadena CNN, Trump dio a entender que es poco probable que acepte, pese a que, según su secretario de Estado Marco Rubio, la oferta "es mejor" de lo que pensaban que propondrían.

El plan propuesto contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní, según la plataforma Axios.

El mandatario Donald Trump dijo en su red Truth Social que los iraníes habían reclamado que el estrecho se reabra "lo antes posible". (Foto: Getty Images)

¿Apuesta errónea?

El Parlamento iraní prepara una ley que prevé poner el estrecho de Ormuz bajo la autoridad de las fuerzas armadas. Según ese texto, los buques israelíes tendrán prohibido pasar por allí y los peajes deberán pagarse en riales iraníes.

"No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles por usarla", replicó Rubio en Fox News.

También insistió en que quieren asegurarse "de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear".

En tiempos de paz, una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas transita por el estrecho de Ormuz. Con el estrecho sometido al doble bloqueo, la situación en la zona es tensa.

El ejército estadounidense informó que la Marina abordó un buque mercante en el mar Arábigo por sospechas de que intentaba violar el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, y luego fue liberado.

*Con información de AFP