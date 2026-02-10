¡Histórico! EE.UU. inicia juicio contra redes sociales por generar adicción a niños

-

La acusación vino de una mujer de 20 años, quien sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.

Un juicio histórico sobre redes sociales comenzó formalmente ante un tribunal civil de California, donde un jurado popular deberá determinar si YouTube o Instagram diseñaron deliberadamente sus plataformas para provocar adicción en niños.

El resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, hasta ahora exentos.

"Este caso trata de dos de las corporaciones más ricas de la historia que han diseñado la adicción en los cerebros de los niños", dijo al jurado en su declaración inicial el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

"Voy a mostrarles pruebas de que estas compañías construyeron máquinas diseñadas para volver adictos los cerebros de los niños, y lo hicieron a propósito", agregó.

La acusación

El juicio en Los Ángeles, ante la jueza Carolyn Kuhl, se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G.M., que sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.

Los acusados son los gigantes tecnológicos Alphabet, casa matriz de Google, dueño de YouTube, y Meta, propietaria de Instagram.

Están llamados a declarar el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el 18 de febrero, y el responsable de Instagram (filial de Meta), Adam Mosseri, a partir del miércoles.

También se espera que la justicia llame a testificar a Neil Mohan, director de YouTube.

"Enganchar a los usuarios"

Las firmas de redes sociales están acusadas en cientos de demandas de llevar a jóvenes usuarios a volverse adictos a contenido que ha derivado en depresión, trastornos alimentarios, hospitalizaciones psiquiátricas e incluso suicidios.

En su alegato inicial, Lanier presentó varios documentos internos de Google y Meta en apoyo de su tesis, la de la intencionalidad.

Uno de ellos, procedente de una presentación en Google, menciona como objetivo declarado "la adicción de los internautas".

"Esa es su doctrina", subrayó el abogado.

Lanier también mostró un correo interno enviado por Zuckerberg que, según él, instaba a sus equipos a revertir el desenganche de los más jóvenes en Instagram.

El abogado recordó el modelo económico de Meta y Google, ampliamente basado en la publicidad, cuyos precios dependen de la afluencia, es decir, del tiempo que pasan los usuarios en las plataformas.

"Lo que venden a los anunciantes no es un producto", explicó, "es el acceso a Kaley", quien solo estará presente en la audiencia para testificar y no asistirá al resto de los debates.

En contraparte, el abogado de Meta, Paul Schmidt, replicó que el deterioro del estado psicológico de la demandante se debía a problemas familiares.

"Si quitaras Instagram y todo lo demás siguiera igual en la vida de Kaley, ¿su vida sería completamente diferente, o seguiría lidiando con las mismas cosas que enfrenta hoy?", preguntó Schmidt al hacer referencia a los historiales médicos de la joven, que se incluyeron como prueba.

Schmidt detalló que Kaley solo mencionó a las redes sociales en 20 de sus 260 sesiones de terapia, y que incluso consideró que Instagram tenía un efecto positivo en ella.

Las abogados de YouTube presentarán su alegato ante el jurado el martes.

Salud mental

Los abogados de los demandantes están copiando la estrategia seguida en los años 1990 y 2000 contra la industria tabacaleras, que fueron sentenciadas por ofrecer un producto nocivo.

La defensa intentó sin éxito impedir que los demandantes compararan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos.

"Es la primera vez que una empresa de redes sociales tiene que enfrentarse a un jurado por causar daños a menores", declaró a la AFP Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, cuyo equipo lleva más de mil casos de este tipo.

Los gigantes tecnológicos apelan a la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos para eximirles de cualquier responsabilidad por lo que publican los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, los demandantes del caso sostienen que esas compañías son culpables de mantener un modelo de negocio basado en algoritmos que atraen la atención de la población a través de contenidos con potencial para dañar su salud mental.

El caso se considera un proceso indicativo para una avalancha de litigios similares en todo Estados Unidos.

Por ejemplo, un juicio diferente debe comenzar la próxima semana en Nuevo México, en el que se acusa a Meta de anteponer el lucro a la protección de los menores frente a los depredadores sexuales.

La adicción a las redes sociales es objeto de otro proceso colectivo a escala nacional ante una jueza federal de Oakland, cerca de San Francisco.

Con información de AFP