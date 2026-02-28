EEUU insta a sus ciudadanos en todo el mundo a "extremar la precaución" tras ataques

Los ciudadanos estadounidenses en el extranjero deben seguir las instrucciones de las últimas alertas de seguridad emitidas por al embajada o consulado estadounidenses.
LEE TAMBIÉN: EE.UU. insta a los barcos comerciales para evitar la región de Oriente Medio
Estados Unidos urgió este sábado a sus ciudadanos en el extranjero a "extremar la precaución" tras los ataques que llevó a cabo con Israel contra Irán.
"Tras el lanzamiento de las operaciones militares estadounidenses en Irán, los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, deben seguir las instrucciones de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano", escribió el Departamento de Estado en X.
La cancillería pidió además a "los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo extremar la precaución".
*Con información de AFP