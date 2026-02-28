Versión Impresa
EEUU insta a sus ciudadanos en todo el mundo a "extremar la precaución" tras ataques

  • Por Sara Bran
28 de febrero de 2026, 13:54
Estados Unidos urgió este sábado a sus ciudadanos en el extranjero a "extremar la precaución". (Foto: AFP)

Los ciudadanos estadounidenses en el extranjero deben seguir las instrucciones de las últimas alertas de seguridad emitidas por al embajada o consulado estadounidenses.

Estados Unidos urgió este sábado a sus ciudadanos en el extranjero a "extremar la precaución" tras los ataques que llevó a cabo con Israel contra Irán.

"Tras el lanzamiento de las operaciones militares estadounidenses en Irán, los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, deben seguir las instrucciones de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano", escribió el Departamento de Estado en X.

La cancillería pidió además a "los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo extremar la precaución".

*Con información de AFP

