EE.UU. insta a los barcos comerciales para evitar la región de Oriente Medio

El estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo están sujetos a "actividad militar significativa", por lo que EE.UU. recomienda a los buques mantenerse alejados.

El gobierno estadounidense instó el sábado a los barcos comerciales a evitar la región de Oriente Medio, tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las represalias de Teherán.

El estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo están sujetos a "actividad militar significativa" y "se recomienda que los buques se mantengan alejados de esta zona, si es posible", afirmó la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos en un comunicado.

Los buques con bandera estadounidense, de propiedad estadounidense o tripulados por estadounidenses también deben mantenerse a 30 millas náuticas de cualquier buque militar de su país para evitar ser confundidos con una amenaza, agregó.

