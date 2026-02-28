Confirman muerte del líder supremo de Irán, tras ataque en complejo de Teherán

-

Ali Jamenei gobernó la República Islámica de Irán durante más de tres décadas.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei (Ali Khamenei), murió tras el ataque de Israel y Estados Unidos en Teherán, dijo un alto funcionario israelí a Fox News Digital.

Los ataques de este sábado tenían como objetivo a Jamenei, y al presidente Masoud Pezeshkian.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había indicando minutos antes durante un discurso transmitido por televisión luego de que se registraran estos bombardeos en contra del régimen iraní que, había "muchos indicios" de que el guía supremo, Alí Jamenei, murió.

Israel está atacando Teherán en este momento.

El régimen israelí empuja al mundo hacia un escenario de guerra abierta en la región con consecuencias devastadoras para los pueblos de Oriente Medio y para la estabilidad mundial. Busca implicar de forma directa a su padrino,… pic.twitter.com/jhBSJRgDfI — Manu Pineda (@ManuPineda) February 28, 2026

¿Quién fue Ali Jamenei?

Jamenei fue el autócrata con más años de servicio en Oriente Medio contemporáneo. No llegó a serlo por ser un jugador. Jamenei fue un ideólogo, pero uno que persiguió implacablemente la preservación y protección de su ideología, a menudo dando dos pasos adelante y uno atrás", declaró a Fox News Digital Behnam Ben Taleblu, director sénior del programa sobre Irán de FDD.

"La visión del mundo de Jamenei estuvo determinada por su antiamericanismo militante y su antisemitismo, que se manifestaron por primera vez en sus protestas contra el Sha de Irán", añadió.

Nacido el 19 de abril de 1939 en Mashhad, al este de Irán, Jamenei fue uno de los activistas islamistas que desempeñaron un papel central en la revolución de 1979 que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi, respaldado por Estados Unidos.

Aliado cercano del primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, Jamenei ascendió en el nuevo sistema y ejerció la presidencia de 1981 a 1989, antes de convertirse en líder supremo tras la muerte de Jomeini ese mismo año.

Durante décadas en el poder, Jamenei consolidó el control sobre el sistema político y de seguridad de Irán, presidiendo reiteradas represiones contra la disidencia y manteniendo una postura de línea dura hacia Washington y Jerusalén.

A finales de diciembre pasado, Irán se vio sacudido por protestas y una brutal respuesta de seguridad. Según una investigación de Iran International, hasta 30 mil personas podrían haber muerto en dos días, del 8 al 9 de enero de 2026.

*Con información de Fox News