Crecen las fricciones entre Irán y Reino Unido tras bombardeos por parte de Israel

La tensión se elevó tras la presencia de aviones británicos en territorio de Irán.
Luego de haberse iniciado este 28 de febrero, distintos bombardeos bajo la operación conjunta entre Israel y Estados Unidos en contra de Irán.
El Reino Unido se pronunció asegurando que no tuvo ningún involucramiento ni participación en dichos ataques aéreos ejecutados como parte de la misión militar denominada "Rugido de León".
Sin embargo, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, agregó: "El Reino Unido no desempeño ningún papel en los ataques, pero desde hace tiempo sabemos que el régimen en Irán es absolutamente aborrecible" recordando que en las protestas sociales contra el régimen iraní han ejecutado a sus propios ciudadanos.
También señaló que han sido víctimas en acontecimientos pasados, de por lo menos 20 ataques de parte de Irán. Starmer afirmó que la operación nuclear que gestiona el régimen en Irán es una amenaza directa para la humanidad.
"Nuestras fuerzas están activas y hoy hay aviones británicos en el cielo, como parte de operaciones defensivas regionales coordinadas para proteger a nuestro pueblo, nuestros intereses y nuestros aliados" advirtió Starmer.
Esto ha aumentado la tensión en Irán, donde sus ciudadanos permanecen incomunicados tras la decisión del gobierno iraní de suspender los servicios de telefonía e internet como medida de control.