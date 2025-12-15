EE. UU. se pronuncia por ataque terrorista en Australia

-

Estados Unidos se sumó a los pronunciamientos por el ataque terrorista en Australia.

El Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, escribió una publicación en la red social X para pronunciarse por el ataque terrorista en Australia, que dejó al menos 11 fallecidos.

"Esta noche nos solidarizamos con la comunidad judía australiana al encender las velas de Janucá y honrar la fortaleza perdurable del pueblo judío. Estos horribles ataques antisemitas deben ser condenados de manera universal", se lee en su publicación.

(Foto: captura de pantalla)

El ataque

Este domingo 14 de diciembre en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia, se reunieron alrededor de mil personas que participaban en un evento llamado "Chanukah by the Sea", para celebrar la Janucá (festividad judía).

Sin embargo, este evento se llenó de tragedia cuando dos hombres iniciaron un tiroteo contra los asistentes, causando alerta y pánico en la playa.

Los diez minutos completos de la locura, y matanza de judíos hoy durante la celebración de Hannuka en las playa de Sidney Australia. #Januca #Hanukkah #Sydney #Jewish #Hamas #Israel #Chabad pic.twitter.com/mO6OyOj8dT — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) December 14, 2025 | Las imágenes del ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney (Australia) que deja al menos 11 muertos y 29 heridos. La Policía confirma dos atacantes neutralizados: uno está muerto y el otro, en estado crítico. pic.twitter.com/xtEIpBTQA2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 14, 2025

Once personas fallecieron a causa de las heridas de bala y los servicios de emergencias trasladaron a otras 29 personas heridas a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que este ataque fue directo hacia los judíos australianos, en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que el dirigente dijo que debería ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

Calificando el hecho como "un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación".

Además, reconoció como "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron. Donde uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la policía.

La policía calificó el tiroteo como un "incidente terrorista" posterior a haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" dentro del vehículo propiedad del sospechoso fallecido.