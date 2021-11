Esto dice Estados Unidos sobre la Sputnik V y su aceptación

Los viajeros hacia EE.UU. que hayan sido vacunados contra el Covid-19 con la vacuna Sputnik V, no podrán ingresar a ese país.

"En este momento no cumple con los requerimientos", manifestó el director de la división de Migración Global y Cuarentena de los Estados Unidos (EE.UU.), Marty Cetron, acerca de la vacuna rusa Sputnik V.

Cetron participó, junto a otros funcionarios estadounidenses, en una conferencia de prensa telefónica en la que hablaron sobre las nuevas condiciones para ingresar a EE.UU., país que había permitido, hasta ahora, solo el ingreso de residentes y extranjeros que viajaran por trabajo.

La actualización de requisitos inició este lunes 8 de noviembre, donde las medidas fueron relajadas, pero se establecieron condicionantes como el esquema completo de vacunación y pruebas de Covid-19 negativas.

Sin embargo, aclararon que no se permitirá el ingreso a personas que hayan sido vacunadas con inmunizadores no autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Sputnik V.

"Sputnik V aún no tiene la autorización de la OMS, por tanto, no cumple con los requerimientos de la política de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Conforme pase el tiempo continuaremos analizando los datos de la inmunización, pero, en este momento, no cumple con los requerimientos", señaló Cetron.

Empero, explicó que si la OMS incluye la vacuna en su lista de uso de emergencia, podría aceptarse sin ningún problema.

Además, dijo que, aquellas personas que recibieron una vacuna de Sputnik V y una segunda de otra fórmula sí aprobada, seguirán sin cumplir los requisitos solicitados, por lo que no podrán ingresar a EE.UU.