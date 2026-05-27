EE. UU. respalda fortalecer leyes antilavado mientras Congreso afina enmiendas

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Presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso aseguró que las enmiendas de la Ley Antilavado fueron revisadas según criterios técnicos internacionales.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos afirmó que el lavado de dinero continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad en el continente, debido a que permite a estructuras criminales financiar actividades ilícitas y hechos de violencia.

Según una publicación emitida por la organización, los recursos obtenidos por medio del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos son utilizados por carteles y grupos criminales para sostener sus operaciones en distintos países de la región.

"La Administración Trump apoya firmemente los esfuerzos de los países de nuestra región, incluyendo el fortalecimiento de la legislación donde sea necesario, y la aplicación de sus propias leyes contra el lavado de dinero para reprimir a los criminales que se benefician de sus actividades ilegales", indicó.

EE. UU. respaldó fortalecer leyes contra el lavado de dinero en la región. (Imagen: captura de pantalla)

El pronunciamiento surge mientras en Guatemala continúa la discusión de las reformas a la Ley Antilavado en el Congreso de la República de Guatemala, en donde diputados y distintos sectores mantienen reuniones para analizar nuevas enmiendas antes de que la iniciativa vuelva al pleno el próximo 2 de junio.

Debate de enmiendas

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, explicó que inicialmente se discutieron 14 enmiendas dentro de la comisión, las cuales fueron revisadas y avaladas junto con la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala.

Además, indicó que surgieron otras ocho propuestas planteadas en el pleno durante la sesión del 12 de mayo. Estas fueron discutidas en reuniones entre jefes de bloque y la Comisión de Economía.

La iniciativa volverá al pleno legislativo el próximo 2 de junio. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

"Quiero aclarar algo muy importante que son cosas que en general ya existen en la ley vigente del 2001 y se está mejorando la ley pero no se está mejorando exactamente en la forma en que planteaban esas enmiendas pero hay una mejora importante con las reformas que están haciendo con el dictamen que se aprobó en comisión de economía", expresó.

Estrada detalló que cinco de esas enmiendas avanzaron con ajustes y mejoras, mientras que tres quedaron fuera al considerar que no eran compatibles con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ni con la evaluación de riesgos.

"Las otras 3 una era contradictoria con toda la ley y las otras 2 si podían ser una reacción que generara una mala calificación entonces por eso no se aprobaron", expresó.

Tres enmiendas fueron descartadas por considerarse incompatibles con estándares del GAFI. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

También aseguró que el trabajo técnico se realizó con consultas a especialistas, equipos asesores y lineamientos vinculados a las 40 recomendaciones del GAFI y sus criterios de interpretación.

"La ley que hemos hecho la hemos hecho de la mano y consultas con el equipo GAFI, equipo asesor las normas y no solo las normas, las 40 indicaciones sino los criterios de interpretación. Eso hemos tenido mucho cuidado en el trabajo en la Comisión de Economía y Finanzas. Y en este proceso ha sido la razón por la cual hemos llevado esta discusión tan larga que también quiero decir que es normal, que es una ley compleja, una ley severa, una ley muy impactante, entonces es una discusión compleja", explicó.

Enmiendas

Según Estrada, el consenso alcanzado hasta ahora contempla mantener las 14 enmiendas trabajadas en comisión y agregar las cinco modificaciones que fueron consensuadas en las reuniones recientes.

El diputado afirmó que siguiendo esos lineamientos la propuesta no representaría riesgo de una mala calificación internacional para Guatemala. Sin embargo, indicó que el panorama podría cambiar si durante la discusión en el pleno se aprueban otras modificaciones no consensuadas.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió sobre el impacto del crimen organizado. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

"Si salimos como estamos acordados políticamente, las 14 de la Comisión y las 5, estamos bien. Según nos han indicado la misma GAFI en cuanto a la normativa y el equipo de las superdebancos. Ahora si en el pleno aparecen otras cosas y se aprueban otras cosas, ahí sí a saber", concluyó.