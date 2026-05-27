Oklahoma City Thunder derrota a San Antonio Spurs y se acerca a las Finales de la NBA

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Con otra actuación dominante de Shai Gilgeous-Alexander, el Oklahoma City Thunder derrotó el martes en casa 127-114 a los San Antonio Spurs y quedó a solo una victoria de avanzar a las Finales de la NBA.

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El vigente campeón del Oeste tomó ventaja de 3-2 en la serie tras responder con autoridad a la dura derrota sufrida el domingo en San Antonio. Ahora tendrá la oportunidad de liquidar la eliminatoria este jueves (6:30 p. m.) como visitante. Si los Spurs consiguen empatar, el séptimo y definitivo juego se disputará el sábado en Oklahoma City.

Del otro lado del cuadro ya espera un rival. Los Knicks de Nueva York se proclamaron campeones de la Conferencia Este luego de barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers y aguardan por el ganador de esta serie para disputar el título de la NBA.

SGA volvió a comandar al Thunder con 32 puntos, pese a un inicio complicado en el que tardó casi diez minutos en estrenarse en el marcador. El canadiense terminó marcando la diferencia junto a Alex Caruso, quien aportó 22 unidades y cuatro triples saliendo desde el banquillo.

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Wemby, bajo control

Oklahoma también encontró respuestas en defensa. Isaiah Hartenstein y el resto del equipo lograron limitar a Victor Wembanyama, que firmó su actuación más discreta de la serie con apenas 20 puntos y un 27 % de efectividad en tiros de campo.

Los Spurs reaccionaron en el tercer cuarto después de una intensa charla del propio Wembanyama durante un tiempo muerto y lograron reducir la diferencia a menos de diez puntos. Sin embargo, el quinteto local recuperó rápidamente el control gracias a su efectividad desde la línea de tres, donde encestó 14 triples.

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Con el encuentro prácticamente decidido, San Antonio retiró a sus titulares pensando ya en el sexto duelo, en el que estará obligado a ganar para mantenerse con vida en la pelea por el campeonato del Oeste.