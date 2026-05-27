Fuerte accidente: conductor impacta contra un picop en plena carretera (video)

El conductor del auto iba a girar en U, pero el otro conductor no bajó la velocidad y terminó impactando.
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Un fuerte accidente de tránsito quedó registrado en el sector de El Garitón, ruta hacia Monterrico.
Un joven resultó gravemente herido luego de impactar contra un picop que pretendía retornar en plena carretera.
De acuerdo a las imágenes, el conductor del picop paró sobre el carril derecho. Al verificar que nadie transitaba por la carretera, giró a su izquierda para retornar.
Sin embargo, un motorista, que se conducía a excesiva velocidad, no calculó el espacio y terminó impactando en la parte trasera del picop
Mira aquí el video:
Autoridades y socorristas brindaron atención de emergencia mientras el tránsito se complicó en el sector.
Hasta ahora se desconoce el estado de salud del motorista, mientras que el conductor del picop, siguió su camino.