El legado inmortal de Efraín Recinos en el arte y la arquitectura nacional

El maestro Efraín Recinos, originario de Quetzaltenango, dejó un legado invaluable en la pintura, escultura y arquitectura, siendo creador del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y referente del arte y cultura en Guatemala y Centroamérica.

Nacido en el corazón de la Ciudad de Quetzaltenango, el maestro Efraín Recinos Valenzuela, es uno de los orgullos del departamento que dejó un legado inmortal por sus múltiples facetas como pintor, escultor, muralista, escenógrafo, ajedrecista, conocedor de música, cine y letras, corredor olímpico, seleccionado nacional y profesor de matemáticas, de construcción y de arquitectura.

En su tierra su nombre se mantiene vivo entre quienes lo conocieron y lo admiran y la casa donde nació ha sido remodelada para preservarla como patrimonio cultural.

Su legado como escultor y arquitecto ha trascendido por años en el territorio nacional. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El Centro Cultural en Xela lleva su nombre y es reconocido como el Homo Universalis de la historia del arte guatemalteco, haciendo referencia a un hombre de espíritu universal.​​

Xelajú, cuna de grandes personajes, lo vio nacer el 15 de mayo de 1928 al maestro Recinos, un hombre que dedicó su vida a la creación y la innovación. Sus padres fueron José Efraín Recinos Arriaza y María Trinidad Valenzuela, era el mayor de tres hermanos y en 1967 se casó con Elsa, con quien tuvo una hija: Lorena Recinos.

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue una de sus más grandes obras. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El maestro falleció a los 83 años, el 2 de octubre de 2011 en el Hospital Hermano Pedro, dejando un vacío en el mundo del arte y la cultura guatemalteca.

Recinos se formó en la escuela República de Costa Rica y en el Instituto Central para Varones, donde sentó las bases de una carrera prometedora.

En 1956, ganó el examen privado de Ingeniería y se convirtió en jefe de Diseño en Obras Públicas. Su talento y dedicación lo llevaron a viajar a Inglaterra en 1968 para estudiar cerámica, mosaico y vidrio soplado, detalla el libro Personajes de Quetzaltenango, del historiador Jorge Valverde.

Una fotografía de Efraín Recinos frente a la casa donde nació en Xela. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Su primer logro como artista fue en 1959, cuando ganó un certamen universitario con su obra Indigestión de tamales. Tres años más tarde, en 1962, ganó el premio en el Certamen Nacional Carlos Valenti con el cuadro La huella de mis antepasados.

Su obra más sobresaliente es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (CCMAA), que originalmente le había sido encargado a Marco Vinicio Asturias en el 1961. Pero de ese proyecto solo se hicieron los cimientos, porque Asturias falleció dos años después. Recinos recibió el proyecto y se inauguró el 15 de junio en 1978.

El connotado maestro falleció a los 83 años en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Entre sus creaciones más destacadas están los murales del Crédito Hipotecario Nacional, del Aeropuerto Internacional La Aurora, la Biblioteca Nacional, del Conservatorio Nacional de Música, la Fuente del Parque de la Industria y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (CCMAA), una de sus obras arquitectónicas más emblemáticas.

Recinos fue un hombre apasionado y creativo, que vivió la vida al máximo. Su dicho preferido, "La pintura es poesía", refleja su visión del arte como una forma de expresión y comunicación.

La creatividad de sus piezas se puede observar en diferentes lugares que honran su memoria. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Reconocimientos