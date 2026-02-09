Germán el "Chino" Ruano marcó época en Municipal y en Selección Nacional

-

Nacido en Escuintla, el "Chino" Ruano construyó una carrera ejemplar con Municipal, club con el que ganó múltiples títulos y dejó huella en la Selección Nacional, convirtiéndose en referente del futbol guatemalteco y orgullo de la costa sur.

Un deportista que puso en alto el nombre de la costa sur guatemalteca fue German Giovanni Ruano González, conocido popularmente como el "Chino" Ruano.

Él nació en Escuintla el 17 de octubre de 1971 y su trayectoria es un testimonio de que, con disciplina y entrega, se alcanzan grandes éxitos; en su caso, escribir su nombre como leyenda del futbol nacional.

El "Chino" Ruano (17) pelea la pelota contra Carlos Pavón Plumer, de la selección de Honduras. (Foto: Archivo)

El "Chino" Ruano comenzó su carrera con el Deportivo Escuintla a inicios de los años 90, donde su despliegue físico llamó rápidamente la atención de los grandes de esa época.

Tras un breve, pero fructífero paso por el CSD Suchitepéquez, el destino lo llevó a integrarse al CSD Municipal en 1993, en donde encontró no solo un equipo, sino un hogar en el que permaneció 16 años ininterrumpidos como lateral derecho.

Ruano acostumbraba a mirar hacia los lados en lugar de a las cámaras en las fotos oficiales de los equipos. (Foto: Archivo)

Durante su estancia en el club escarlata, Ruano fue protagonista de una era dorada en la que conquistó 12 títulos de liga y 5 copas nacionales. Asimismo, formó parte importante de la columna vertebral que logró el histórico Pentacampeonato, entre 2004 y 2006.

El estilo característico de este futbolista estuvo marcado por una velocidad punzante, disciplina táctica impecable y una entrega innegociable en cada balón, lo que le permitió estar en Municipal durante más de una década.

Llegar a la Selección Nacional de Guatemala no sería una excepción, por lo que defendió al azul y blanco en más de 50 apariciones internacionales. Se le recuerda especialmente por su participación en las eliminatorias hacia el Mundial de Corea-Japón en 2002, además por su gol inolvidable frente a la Selección de México en la Copa de Oro de 1996.

Ruano demostró una lealtad y compromiso inquebrantables al no transferirse a ningún otro equipo tras llegar al de los rojos, por lo que se retiró portando esta camiseta en el 2009, con un emotivo partido de despedida.

Germán Ruano tuvo opciones de jugar en el extranjero, pero nunca se concretaron. (Foto: Archivo)

El paso del tiempo no ha borrado su legado, la afición lo recuerda como un futbolista íntegro, disciplinado y profundamente apasionado.

Fuera de las canchas, pero no lejos; Germán ahora es un comentarista de deportes, en donde se encarga en brindar su perspectiva analítica sobre la Selección Nacional y el balompié local en diversos medios de comunicación, en específico en programas radiales de alto alcance.

Participó en 59 partidos internacionales con la Selección Nacional de Guatemala. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

El "Chino" no es solo recordado como un jugador inamovible del Municipal y un baluarte de la Azul y Blanco, sino también como un escuintleco de corazón que representó con dignidad, entrega y pasión en los conjuntos en los que se desempeñó, para mantener el orgullo de cada uno de los guatemaltecos; además dejó una vara muy alta para las futuras generaciones de deportistas en el país.

El legado del lateral escuintleco permanece vivo en la memoria de los seguidores del futbol nacional, quienes reconocen en Ruano a un jugador que defendió cada camiseta con orgullo y dejó una huella difícil de igualar en el balompié local.