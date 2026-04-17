¡Sanción o veto! Bernardo Arévalo recibirá decreto que aprueba subsidio a combustible

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Tras finalizar sus trámites, el Congreso trasladará este viernes el decreto 11-2026 al Ejecutivo para que el presidente Bernardo Arévalo lo sancione o vete.

El Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diesel y Gasolinas, que establece un subsidio temporal a los combustibles, está a un paso de salir del Congreso y avanzar hacia su posible entrada en vigencia.

Este viernes 17 de abril vence el último filtro interno en el Organismo Legislativo antes de que la normativa sea trasladada al Ejecutivo.

La normativa contará con un presupuesto de Q2 mil millones. (Imagen: captura de pantalla)

Según informó el Organismo Legislativo, el decreto ya fue sometido a corrección y estilo. Además, fue enviado a los diputados para que presenten objeciones, si las hubiera. Este período concluye hoy a las 16:30 horas de este viernes 17 de abril; de no surgir señalamientos, el documento será remitido al Ejecutivo este mismo día.

Una vez enviado, el presidente Bernardo Arévalo tendrá hasta 15 días para decidir si sanciona la ley o la devuelve al Congreso con observaciones. Según lo regulado en los artículos 177 y 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala que también establecen que, si el mandatario no se pronuncia dentro de ese plazo, el decreto se dará por aprobado automáticamente y el Legislativo deberá promulgarlo como ley dentro de los ocho días siguientes.

El presidente Bernardo Arévalo tendrá 15 días para sancionar o vetar la ley. (Imagen: captura de pantalla)

Subsidio a combustibles

La aprobación de esta normativa ocurrió el pasado 14 de abril, cuando el Congreso la avaló de urgencia nacional con 115 votos a favor, en respuesta al incremento sostenido en los precios del diésel y las gasolinas registrado durante las últimas semanas.

El subsidio aprobado incluye Q8 por galón de diésel y Q5 para gasolinas con una vigencia de tres meses. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El contenido del decreto contempla un subsidio por tres meses, con un aporte de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón para gasolina regular y superior. La medida prioriza el diésel por su impacto directo en el transporte y la economía en general.

Además, el financiamiento del subsidio asciende a Q2 mil millones.