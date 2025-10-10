Ejecutivo señala que rechazo al veto de Ley de Codedes sería un fraude de ley

-

Gobierno asegura que se cumplió con lo establecido por la constitución para vetar la ley que favorece a Codedes.

El secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, aseguró que el Organismo Ejecutivo presentará un amparo contra el Congreso de la República por haber rechazado el veto al Decreto 7-2025 y señaló que las acciones de los diputados son "ilegales" y un "fraude de ley".

El funcionario participó en la conferencia de prensa La Ronda y destacó que la Constitución en su artículo 178 establece "como derecho del Presidente de la República vetar decretos legislativos que considere que no son pertinentes para el Estado de Guatemala o en su defecto adolecen de vicios de inconstitucionalidad".

Explicó que la sesión del mandatario con los ministros tuvo lugar el jueves 2 de octubre y fue ese día que se emitieron los aspectos que fundamentan vetar el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

El Ejecutivo considera que el actuar del Congreso fue ilegal. (Foto: Archivo / Soy502)

"El viernes 3 de octubre se remitió el oficio correspondiente al Organismo Legislativo, cumpliendo así con lo que especifica claramente el artículo 178 de la Constitución Política de la República y el artículo 129 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo", declaro el secretario.

Guerrero aseguró que el veto fue presentando en plazo, pero que "un diputado que fue presidente del Congreso, que ha conocido por lo menos de cinco a siete vetos presidenciales, decidió presentar una moción privilegiada modificando totalmente el procedimiento constitucional de veto".

El funcionario destacó que el derecho que tiene el Presidente de la República para oponerse a un decreto aprobado por el Congreso de la República forma parte del sistema republicano de pesos y contrapesos.

LEA MÁS: Ejecutivo accionará ante decisión del Congreso de publicar ley que favorece a Codedes

Aseguró que la Presidencia accionará bajo la figura que le asiste, la cual es el amparo.

"Se estará presentando pronto la acción constitucional que contiene todos los elementos que logran demostrar que los argumentos vertidos por el ponente de la moción y que 86 diputados decidieron aprobar es totalmente ilegal en fraude de ley", aseguró Guerrero.

El secretario argumentó que los congresistas pretendieron "utilizar una ley preconstitucional de 1968 por encima de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo".