Ejército ofrecerá curso básico de paracaidismo para civiles

El Ejército de Guatemala abre inscripciones al curso básico de paracaidismo para civiles; conoce fechas, requisitos, costo y cómo participar.

Autoridades del Ejército de Guatemala anunciaron que ya están abiertas las inscripciones para personal civil que quiera recibir el curso de paracaidismo básico, el cual se impartirá en las instalaciones de la Brigada de Paracaidistas, General Felipe Cruz.

Según el comandante de esta base militar, el coronel Vidal Oswaldo Castillo Cermeño, para ingresar al curso y convertirse en miembros de la Hermandad de Seda, deben de aprobar varios requisitos.

El salto enganchado es el que aprenderán los aspirantes. (Foto: Henry López/Colaborador)

Los aspirantes deben de pasar por un examen médico, pues el curso requiere mucho esfuerzo físico; la edad de los participantes debe de estar comprendida entre 15 y 45 años, ser guatemalteco y sobre todo hacerlo de manera voluntaria. Los menores de edad también tendrán que presentar una carta de autorización firmada por ambos padres.

El curso se llevará a cabo del 21 de noviembre al 5 de diciembre y el costo (Q6 mil 800) incluye alimentación, hospedaje y material didáctico.

Autoridades militares invitan a ser parte de esta nueva promoción de paracaidistas civiles. (Foto: Henry López/Colaborador)

"Durante ese lapso, los aspirantes aprenderán todo sobre el equipo de paracaidismo que utilizarán, las técnicas básicas, o mejor dicho, cómo comportarse en la aeronave, cómo salir al vacío, qué hacer durante el tiempo que se permanece en el aire y cómo caer para evitar lesiones", detalló Castillo.

Quienes estén interesados en participar pueden comunicarse a los teléfonos 3990-5113 o al 4807-3117; también se puede solicitar información a través del correo electrónico cursoparacaidismocivil@gmail.com.