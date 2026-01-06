Eladio Farfán ha forjado una sólida carrera como técnico en el futbol de ascenso

-

El entrenador Eladio Farfán, originario de Fraijanes, se ha consolidado como una figura clave en el futbol de ascenso en Guatemala. Con una trayectoria que abarca desde la Tercera hasta la Primera División, Farfán ha logrado importantes ascensos con Catocha y Nueva Santa Rosa.

El entrenador guatemalteco Eladio Farfán ha construido su carrera en el futbol nacional desde las divisiones de ascenso, consolidándose como un técnico con experiencia en Tercera, Segunda y Primera División.

Oriundo de Fraijanes, Farfán inició su camino en los banquillos en 2009, al frente del Deportivo Fraijanes, equipo de su municipio natal, en la Tercera División.

Con Catocha logró el título de Segunda División. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

"Mi carrera como técnico comenzó en 2009, con el Deportivo Fraijanes. Ahí logramos hacer un torneo con jugadores de todas las aldeas del municipio", recordó el estratega.

Antes de dedicarse a la dirección técnica, Farfán también tuvo recorrido como futbolista profesional. "Jugué futbol en Primera División, con La Gomera, logrando el ascenso y también salí goleador ahí", destacó.

El entrenador logró el ascenso a Primera División con Nueva Santa Rosa en junio de 2025. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

A lo largo de los años, el entrenador ha dirigido distintos equipos de las categorías de ascenso, entre ellos Catocha, Capitalinos, Quiché FC, Tigres del Jumay, Cuilapa, Nueva Santa Rosa, Champerico y Chimaltenango.

Uno de sus principales logros llegó cuando dirigía al cuadro de Catocha, con el que consiguió el ascenso de Segunda a Primera División.

Su carrera como técnico se ha consolidado con buenos resultados en el futbol de ascenso. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

En el último torneo, Farfán estuvo al frente de Chimaltenango y Cuilapa. "El último año fue bueno, logré el ascenso con Nueva Santa Rosa a Primera División", indicó.

De cara al torneo Clausura 2026, en el que dirigirá al equipo de la Universidad de San Carlos en la Segunda División, el técnico mantiene claras sus metas. "Quiero seguir creciendo, quiero estar clasificando a las fases finales siempre", afirmó.

Eladio Farfán ha dirigido varios equipos manteniendo un mismo objetivo: pelear en las fases finales. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

Con más de una década de experiencia en los banquillos, Eladio Farfán continúa consolidándose en el futbol de ascenso, con la mira puesta en nuevos retos y en mantener el protagonismo competitivo en cada temporada.

Su trayectoria refleja un proceso constante dentro del futbol nacional, donde los resultados logrados respaldan su trabajo y mantienen vigente su aspiración de seguir creciendo en las categorías superiores.