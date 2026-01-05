Consuelo Porras y Nester Vásquez: los personajes que acuden a la elección del CANG

-

Los abogados y otros profesionales agremiados al Colegio de Abogados elegirán este lunes a su representante que integrará la postuladora para el TSE.

Desde las 8:00 horas los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) fueron habilitados para que los agremiados acudan a votar por la planilla de su preferencia y elegir así a los miembros de la Comisión de Postulación de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Un total de cinco planillas compiten para resultar electos y representar al CANG en la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

A primera hora de este 5 de enero, acudió a votar la fiscal general, Consuelo Porras y el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Nester Vásquez.

Néster Vásquez, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, emitió su voto. (Foto: Guatemala Visible)

Consuelo Porras, fiscal general al emitir su voto. (Foto: Guatemala Visible)

Horas más tarde, fue visto Manuel Baldizón, excandidato presidencial; Roberto López Villatoro, también conocido como "Rey del Tenis"; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lucero; la magistrada del TSE, Irma Palencia y otros.

Manuel Baldizón en las elecciones del CANG. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

"El Rey del Tenis" en las votaciones del CANG. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

La magistrada del TSE, Irma Palencia, en la elección del CANG. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Las planillas

Cinco planillas compiten para tener un representante titular y uno suplente en la postuladora.

Este 5 de enero es la primera vuelta y el 13 de enero será la segunda vuelta.

Estas son las cinco planillas que compiten en la elección del CANG. (Foto: Guatemala Visible)

La postuladora del TSE

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) Walter Mazariegos, presidirá la comisión de postulación. También la integrará el decano de la Facultad de Derecho de dicho centro de estudios.

Luego, los rectores de las Universidades privadas y los decanos de las Facultades de Derecho, también deben elegir a sus representantes para integrar la postuladora.

Se espera que la postuladora del TSE quede integrada antes del 15 de enero, debido a que el 19 iniciaría el proceso de postulación y concluirá el 20 de febrero.

Esta comisión se encargará de convocar a aspirantes de magistrados del TSE, revisar expedientes, calificarlos y finalmente elaborar un listado de 20 candidatos.

Ese listado deberá ser enviado al Congreso, quienes tienen que elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes entre el 20 de febrero y el 19 de marzo.

Los magistrados que resulten electos tomarán posesión el 20 de marzo de 2026 y se encargarán del próximo proceso electoral.