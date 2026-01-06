Elección CANG: Planillas 4 y 5 a segunda vuelta para postuladora del TSE

-

Abogados y profesionales afines acudieron a votar para elegir a sus representantes que integrarán la Comisión de Postulación para magistrados del TSE.

Cinco planillas del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) compitieron para ser electos como representantes de los agremiados en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral.

De estas, dos obtuvieron más votos y pasarán a la segunda vuelta que se desarrollará el 13 de enero próximo.

Se trata de las planillas 4 y 5, las cuales tendrán que volver a competir para que así los abogados y profesionales afines decidan quién de ellos tendrá voz y voto en el proceso de elección de los próximos magistrados del ente electoral.

️ Conteo de votos en Fórum Majadas para la elección de los representantes del CANG para integrar la comisión de postulación del TSE. https://t.co/hkHbIOkjXI — Guatemala Visible (@guatevisible) January 6, 2026

Las planillas que lograron pasar a la segunda vuelta son:

Planilla 4: Con 5,973 votos

Titular: Gregorio José Saavedra Zepeda

Suplente: Edgar René Ortíz Romero

Planilla 5: 4,495 votos

Titular: María Alicia Ovalle Gramajo

Suplente: José Pablo Pacheco Samayoa

La 4, tiene vinculaciones con las actuales autoridades del Colegio de Abogados y el oficialismo, mientras la 5 con el rector de la Usac, Walter Mazariegos.

Así fue la jornada

En todo el país se habilitaron centros de votación. En la capital, por la cantidad de votantes, fueron dos centros, uno en el Parque de la Industria y el otro en Forum Majadas.

Los centros abrieron sus puertas a las 8:00 horas y cerraron a las 18:00 horas.

A lo largo del día, abogados, politólogos, criminalistas, internacionalistas y más acudieron a emitir el voto.

Se observó la presencia de políticos, funcionarios, diputados y otros rostros conocidos.

Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, dijo que hubo una participación considerable de agremiados.

También se observó que hubo poca propaganda de las planillas. Según Peña, esto fue por un acuerdo entre los competidores.

"Acordamos con los fiscales, en donde establecimos esos parámetros. Hemos ido mejorando, sabemos que los cambios radicales son difíciles", dijo Peña.

✅



El presidente del Tribunal Electoral del @CangGuatemala confirma que hubo un acuerdo con las planillas, para no realizar actividades propagandísticas que perjudiquen la imagen de la… pic.twitter.com/fkKNuCqxnq — Guatemala Visible (@guatevisible) January 5, 2026

Sin embargo, un informe de Guatemala Visible, señala que de las cinco planillas solo la 5 se promocionó en el día.





A las 16:00 horas, más de 6 mil miembros del @CangGuatemala han votado en la ciudad de Guatemala, para la elección de 2 representantes para la comisión de postulación de @TSEGuatemala.



Conoce este y otros datos relevantes en el… pic.twitter.com/SskHazEB8a — Guatemala Visible (@guatevisible) January 5, 2026

Postuladora TSE

La planilla que resulte electa el próximo 13 de enero, tendrá un lugar en la postuladora del TSE.

Esa comisión será presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) Walter Mazariegos, También la integrará el decano de la Facultad de Derecho de la Usac.

Luego, los rectores de las Universidades privadas y los decanos de las Facultades de Derecho, también deben elegir a sus representantes para integrar la postuladora.

Se espera que la postuladora del TSE quede integrada antes del 15 de enero, debido a que el 19 iniciaría el proceso de postulación y concluirá el 20 de febrero.

Esta comisión se encargará de convocar a aspirantes de magistrados del TSE, revisar expedientes, calificarlos y finalmente elaborar un listado de 20 candidatos.

Ese listado deberá ser enviado al Congreso, quienes tienen que elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes entre el 20 de febrero y el 19 de marzo.

Los magistrados que resulten electos tomarán posesión el 20 de marzo de 2026 y se encargarán del próximo proceso electoral.