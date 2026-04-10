Elección de Walter Mazariegos en la USAC es investigada por el MP y la Contraloría

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MP investiga elección de Walter Mazariegos en la USAC y denuncias de la Contraloría.

Pese a que no dio pormenores, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, aseguró que la institución a su cargo, además de investigar el proceso de elección de Walter Mazarigos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), también lo hace con denuncias presentadas por la Contraloría General Cuentas (CGC).

Y, es que, aunque no detalló los casos, lo cierto es que las denuncias presentadas por el ente contralor, al parecer no sólo son conocidas por la Fiscalía Contra la Corrupción, sino se trata de casos que se encuentra en reserva.

Según lo que trascendió, las denuncias fueron interpuestas reciente, entre el 7 y 27 de marzo, precisamente cuando el proceso de elección del nuevo rector de la USAC se encontraba en pleno curso.

Por esta razón, la toma de posesión de Mazariegos, prevista para el próximo 1 de julio podría estar en riesgo, ya que la CGC, administrativamente, podría negarle la expedición de la constancia se carencia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargo, comúnmente llamado "finiquito".

Elección

Mazariegos fue declarado, oficialmente para un segundo período la frente de la USAC, tras haber ganado un proceso de elección sumamente cuestionaso por irregularidades.

El pasado miércoles, con quórum se 52 electores presentes de 75 acreditados por el Consejo Superior Universitario (CSU), Mazariegos logró 50 votos a favor.

Además, la elección de Mazariegos se consumó pese al reclamo de varios electores que solicitaron su participación en dicha elección.