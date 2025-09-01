Elección de Niña Quetzaltenango 2025-2026 en Teatro Municipal

-

Con danza, canto y valores, once niñas brillaron en la elección de Niña Quetzaltenango 2025-2026. Conoce a las ganadoras.

LEE TAMBIÉN: Cantante Nivian Jiménez es la nueva Señorita Quetzaltenango

Ana Sofía Pérez Santizo, fue electa Niña Quetzaltenango 2025-2026, en el centenario Teatro Municipal de la ciudad altense en una noche llena de talento infantil.

Con todas las localidades del teatro abarrotadas, las 11 niñas realizaron una serie de presentaciones artísticas inspiradas en las princesas de los cuantos clásicos de Disney, donde las niñas mostraron sus dotes en canto, danza, declamación y baile, edemas en el momento de presentación las aspirantes resaltaron los valores morales, el amor a la ciudad, el cuidado del medio ambiente como puntos principales.





El grupo de danza de Balet Paulett destacó en el escenario. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Quiero agradecer a mi familia, amigos y apodos lo que me han apoyado, como siempre lo digo la ciudad, siempre en mi corazón" fueron las primeras palabras de la nueva Niña Quetzaltenango.





El teatro Municipal fue abarrotado por familiares. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

A las 23 horas se anunció el nombre de la niña ganadora y sucesora de Delilah Martínez.





Abi Celidon cantante de mariaciachis puso a cantar al público. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Ana Sofía Pérez Santizo ahora es la encargada de representar a la niñez quetzalteca en las diferentes actividades que se desarrollan en torno a las fiestas de independencia en Quetzaltenango.

Premios