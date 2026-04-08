Elección rector USAC: Este es el perfil de Walter Mazariegos

-

En una elección a puerta cerrada, Walter Mazariegos se declaró reelecto como rector de la USAC.

Walter Mazariegos se impuso como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para un segundo período. La primera vez que llegó a ocupar dicho cargo fue en 2022.

Según información de la página de la USAC, Mazariegos es magíster en Educación de Valores, licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, profesor de enseñanza media en Pedagocía y Ciencias de la Educación, además, maestro de Educación Primaria.

Además, tiene 12 años de experiencia en el sistema educativo nacional y 21 años de experiencia en la educación superior del país.

También fue decano de la Facultad de Humanidades.

Walter Mazariegos asumiría un segundo período como rector de la Usac. (Foto: Soy502/archivo)

"Fraude en dos elecciones"

Mazariegos asumió como rector de la USAC, en 2022 para un primer período.

En esa ocasión, grupos de choque evitaron que opositores a Mazariegos ingresaran a la votación y este ganó como único candidato.

Una situación similar ocurrió este 8 de abril, cuando opositores rompieron quórum y la elección con un único candidato continuó.

Desde días antes, opositores denunciaron un posible fraude, pues el Consejo Superior Universitario (CSU) sólo acreditó a 15 cuerpos electorales, un total de 75 electores para participar en este evento de votación por la rectoría de la USAC y no 170 como lo establece las normas electorales universitarias.