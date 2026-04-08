¡Pese al rechazo y denuncias! Walter Mazariegos se declara reelecto en la USAC

-

Pese al rechazo y las denuncias de fraude, Walter Mazariegos se declaró vencendor de unas elecciones que se realizaron a puerta cerrada y en un hotel en Antigua Guatemala.

Cuarenta minutos fueron suficientes para que el grupo, mayoritario de electores de oposición, decidieran romper quórum para abandonar la elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC).

Durante ese tiempo, los electores en resistencia tomaron la palabra para argumentar las razones por qué está elección, según ellos es ilegítima, sobre todo porque en el salon de votación se encontraban cuerpos electores que aún no habían concluidos sus respectivos procesos de elección como lo son los profesionales no catedráticos del Colegio de Arquitectos, que pese a esta situación fueron acreditados por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Además, se confirmó que de los 75 electores acreditados, únicamente 73, incluidos el rector actual, Walter Mazariegos, integraban el cuerpo electoral presente. Sin embargo, 21 de estos, llamados de la resistencia rompieron quórum, pues cuatro de oposición decidieron quedarse.

Al final, Mazariegos logró su reelección con un quórum 52 electores, obtuvo un resultado favorable de 50 votos.

En las afueras del hotel, esperan autoriación para dejar ingresar a una jueza que realizará una exhibición personal. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

También, se informó que, pese a la salida de los electores de resistencia, la sesión de elección continúo con una única planilla que proponía la continuidad de Mazariegos.

Además, se encuentra a la espera que una juez ingrese a la sede de la elección para practicar una exhibición personal.

Exigen resolución de la CC

A su salida del Hotel Museo Casa Santo Domingo, los electores en resistencia pidieron a la Corte de Constitucionalidad (CC), resolver la acción de amparo presentada por la agrupación USAC- DIRE.

También exigieron a la Sala Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo de trámite a las acciones de amparo presentadas que buscan frenar la elección del rector de la USAC, período 2026-2030.

Estudiantes y organizaciones civiles protestan afuera de un hotel en Antigua Guatemala en donde se realizó la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Votación paralela

Cómo corolario a la decisión asumida, los electores, elegidos en sus respectivos procesos electorales, hicieron una elección paralela.

En esta elección fue nombrada una Junta Electoral con representantes de sociedad civil, miembros del Consejo Superiores Universitario (CSU), no reconocidos, representantes indígenas.

En esta elección participaron 105 electores electos, una planilla liderada por el Rodolfo Chang, quien fue electo rector.