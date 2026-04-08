Elección USAC: tensión en Antigua Guatemala previo a votación de rector

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La elección del rector de la Usac se realizará durante la mañana de este miércoles 8 de abril, en un hotel ubicado en Antigua Guatemala. En las afueras, decenas de inconformes protestan contra Walter Mazariegos que, señalan, consumará su reelección con fraude.

Diversas organizaciones sociales, grupos organizados en estudiantes, docentes y profesionales se dieron cita al Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, en dónde se llevará a cabo la elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030.

Como era de esperarse, con consignas que exigen la participación de los 34 cuerpos electorales en la votación final, los manifestantes rechazan la intención del Consejo Superior Universitario (CSU), de consumar lo que llaman "fraude", a favor del actual rector Walter Mazariegos.

Y, no es para menos, pues los inconformes rechazan lo resuelto días antes por el CSU que sólo acreditó a 15 cuerpos electorales, un total de 75 electores para participar en este evento de votación por la rectoría de la USAC y no 170 como lo establece las normas electorales universitarias.

Elección en la USAC:



Este día se tiene previsto que se realice la elección de rector de la Universidad de San Carlos. Esta se realizará en un hotel en Antigua Guatemala



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Electores electos al margen

Entre los manifestantes se observan algunos electores electos en sus respectivos cuerpos electorales que no fueron acreditados por el CSU por supuestas inconformidades en sus procesos de elección interna.

Este es el caso del cuerpo electoral estudiantil de la Facultad de Ciencias Médica, que aseguraron que la acreditación verdadera no se las da un CSU, cuyos plazos han sido vencidos, por lo que señalaron que no claudicaran en alegar la acreditación que los mismos estudiantes les delegaron.

A este grupo se unieron los electores estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas, quien al decir ganaron con el 60 por ciento al obtener más de 900 votos.

Desde tempranas horas el ingreso a la Antigua Guatemala es complicado debido a la realización de la elección del rector de la Usac en un hotel de la ciudad colonial. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Seguridad

En la entrada a la ciudad colonial se encuentra un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, específicamente en las cercanías del Hotel Museo Casa Santo Domingo, en dónde se llevará a cabo de la elección del rector.

Elección USAC:



Estudiantes confrontan a un grupo, supuestamente afín a Walter Mazariegos, actual rector y quien busca reelegirse. En el video, una de estas personas fuma en el ingreso del hotel.



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Además, pese a las diversas manifestaciones que se observan en las afueras de la sede de la elección, es oportuno señalar que en todo el perímetro de la pared que circula dicho hotel fue colocado alambre de púas en protección a una eventual incursión de inconformes.

También el ingreso a las instalaciones ha sido bloqueado el acceso por manifestantes que instalaron una carpa en las afueras de l aentrada principal.

Elección USAC:



Agentes de la PNC retiraron a un grupo de personas que permanecían con el rostro cubierto en los alrededores del hotel, donde se realizará la elección de rector.



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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retiró a un grupo de supuestos miembros de seguridad que impedía el inreso de los electores no acreditados en el parqueo del hotel, en donde se realizará la votación.

Agentes de la PNC retiraron del lugar a un grupo de personas con los rostros cubiertos. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador )

Pendiente

Por otra parte, trascendió que ayer por la noche fue convocado el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo no fue conocido el amparo presentado por la agrupación USAC-Dire que pretende suspender la elección del rector de la USAC.

Agentes de la PNC resguardan los alrededores de donde se realiza la votación por el rector de la Usac. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

También se supo que, desde temprano de este día aún no ha existido ninguna convocatoria para conocer dicha acción de amparo.

Ayer, la CC aceptó para su trámite está acción y fijó un plazo de 2 horas para que el CSU presentará un informe circunstanciado de la situación actual del proceso de elección.