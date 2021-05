Elefantes irrumpen en una ciudad de China, en busca de comida (video)

Unos 15 elefantes continúan su travesía migratoria e ingresaron a ciudades de China. El recorrido ha sido de 400 kilómetros aproximadamente.

Una manada de elefantes que migra hacia otras tierras, irrumpió en Eshan, una ciudad de China, en busca de comida.

En varios videos que circulan en redes sociales se observa cómo los mamíferos se adueñaron de la vía pública, siguiendo su travesía, en medio del pánico generalizado de los habitantes.

Autoridades locales bloquearon con vehículos algunas calles para evitar que los animales salvajes ingresaran a otros condados de la zona.

China's big news these days!

In Yunnan Province, a group of elephants from Xishuangbanna have gone in the wrong direction.

They are going north into cities.

They have arrived Yuxi.

It is said that they will arrive the capital Kunming in few days!

pic.twitter.com/6F9rMchHiw — ShanghaiPanda (@thinking_panda) May 28, 2021

Motivo de la travesía

No es la primera vez que una manada entra en una ciudad china, pues desde diciembre de 2020, varios elefantes han estado desplazándose a través del país asiático.

Expertos en el tema, como la investigadora Becky Shu Chen, aseguran que los elefantes se han visto obligados a abandonar hábitat natural debido a la sequía. "Podría asegurar que el suceso se debe a que los elefantes estén sufriendo estrés y pánico", señaló Shu Chen.

Lo anterior ha ocasionado que los elefantes emprendan la búsqueda de alimentos. Se estima que más de 250 elefantes han tenido que huir de su territorio para poder sobrevivir en China.