Así dan el último adiós a excandidato a alcalde de El Tejar asesinado

La comunidad de El Tejar, Chimaltenango, se unió para dar el último adiós a Elías Ramírez, el excandidato a alcalde que fue asesinado por un comando armado en el municipio de Parramos.
Familiares y vecinos despidieron a Elías Ramírez, excandidato a alcalde del municipio El Tejar, del departamento de Chimaltenango, luego de ser asesinado por un comando armado en el municipio de Parramos.
Ramírez, de 53 años, era un empresario y político conocido en la región, era dueño de una constructora con varios proyectos en el estado. Su muerte ha causado un gran impacto en la comunidad, que se unió para despedirlo.
Familiares, amigos y socios, se reunieron para rendirle homenaje. Muchos expresaron su admiración por su legado y su compromiso con la comunidad.
El político ocupó el segundo lugar en las elecciones pasadas y se rumoraba que buscaría nuevamente la alcaldía en las próximas elecciones.
Su cuerpo fue sepultado en el cementerio general del Tejar, Chimaltenango.