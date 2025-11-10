Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así dan el último adiós a excandidato a alcalde de El Tejar asesinado

  • Con información de Mónica Franco/Colaboradora
10 de noviembre de 2025, 16:52
El excandidato fue asesinado el pasado sábado junto a una mujer. (Foto: redes sociales)

El excandidato fue asesinado el pasado sábado junto a una mujer. (Foto: redes sociales)

La comunidad de El Tejar, Chimaltenango, se unió para dar el último adiós a Elías Ramírez, el excandidato a alcalde que fue asesinado por un comando armado en el municipio de Parramos.

EN CONTEXTO: Esto encontraron en el auto de excandidato a alcalde de El Tejar asesinado

Familiares y vecinos despidieron a Elías Ramírez, excandidato a alcalde del municipio El Tejar, del departamento de Chimaltenango, luego de ser asesinado por un comando armado en el municipio de Parramos.

Ramírez, de 53 años, era un empresario y político conocido en la región, era dueño de una constructora con varios proyectos en el estado. Su muerte ha causado un gran impacto en la comunidad, que se unió para despedirlo.

(Foto: Mónica Franco/Nuestro Diario)
(Foto: Mónica Franco/Nuestro Diario)

Familiares, amigos y socios, se reunieron para rendirle homenaje. Muchos expresaron su admiración por su legado y su compromiso con la comunidad.

El político ocupó el segundo lugar en las elecciones pasadas y se rumoraba que buscaría nuevamente la alcaldía en las próximas elecciones.

(Foto: Mónica Franco/Nuestro Diario)
(Foto: Mónica Franco/Nuestro Diario)

Su cuerpo fue sepultado en el cementerio general del Tejar, Chimaltenango.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar