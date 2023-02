Elliot Page, una vida llena de radicales transformaciones

Este 21 de febrero Elliot Page arriba a sus 36 años, los cuales han sido marcados por sus radicales cambios.

En diciembre del 2020, Elliot Page sorprendió al mundo al declararse como una persona transgénero.

El actor que se consagró en el 2000 como una estrella juvenil, tendría cambios radicales en su vida antes de dar a conocer su identidad de género.

Según Chic Magazine, Page proviene de Halifax, un pequeño pueblo de la provincia de Nueva Escocia en Canadá, que desde su infancia empezó a tener notoriedad.

El ahora actor se ganó un lugar en la historia del cine con la película "Juno", convertida ahora en un clásico del séptimo arte le valió una nominación al premio Oscar a sus 20 años.

Elliot se siente con mayor confianza luego de su transformación.

Ahora con su proceso de transición, trata de ser una voz de la diversidad sexual ante el mundo, proceso que comenzó desde que se declaró homosexual en 2014.

Pero no ha sido todo tan fácil para la estrella.

En un comunicado a través de Instagram, el actor se declaró transgénero. Desde entonces, Elliot Page inició su camino para reencontrarse en medio de una transformación física que ha sido motivo de admiración entre sus fanáticos.

Estos cambios no solo le cambiaron la vida a Elliot Page, según reconoció en una emotiva entrevista con Oprah Winfrey, también lograron salvarlo.

"Quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, sino que, creo que me ha salvado la vida, y es el caso de tanta gente", comentó.

Elliot ha logrado obtener el reconocimiento en el ambiente artístico.

Así luce actualmente:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @elliotpage