Ellos eran los conductores que murieron tras discutir en el tránsito

- Una discusión en el tránsito terminó en disparos y con la muerte de dos conductores. EN CONTEXTO: Pelea en el tránsito termina con dos conductores fallecidos Por razones aún desconocidas, conductores de un picop y un microbús discutieron en el tránsito y terminaron sacando sus armas y disparándose entre sí. El hecho ocurrió en una bahía de descanso ubicada en el kilómetro 57, ingreso de Cuilapa hacia Barberena. Ambos fueron trasladados por los Bomberos Voluntarios al Hospital Regional de Cuilapa, donde finalmente fallecieron. Los identifican El conductor del picop fue identificado como René Leonardo Valdez, de 35 años, quien era residente de Tierra Blanca, Jalpatagua. René Valdez murió al ingresar al hospital. (Foto: Nuestro Diario) El otro involucrado fue Elito Rubén Pérez Barahona, de 36 años, quien iba al volante del microbús, era residente de Barberena. Elito Pérez luchó durante varias horas por su vida. (Foto: Nuestro Diario) En el lugar del enfrentamiento, las autoridades localizaron dos armas de fuego que presuntamente pertenecían a los implicados. Ambas fueron embaladas por peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar exactamente cómo ocurrió el ataque.