Demandan a Elon Musk por muerte de hombre dentro de un Tesla

Elon Musk está envuelto en una polémica tras la trágica muerte de un médico dentro de un Tesla.

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha sido demandado por la familia de un doctor que murió en medio del fuego al no poder salir de un Tesla, por una falla en la perilla.

Diversos medios de la ciudad de Florida, Estados Unidos, dieron a conocer que Omar Awan de 48 años chocó su vehículo, pero no murió por el impacto.

“Cuando llegaron los rescatistas se dieron cuenta que el hombre no podía salir debido a que estaba adentro de un Tesla con fallas en las manijas de todas las puertas, lo que no permitían abrirse”, se dijo.

Y es que el modelo Tesla se abre únicamente cuando está estacionado y se retraen cuando está en movimiento, por lo que los rescatistas no lograron abrir las puertas, a pesar de que este cuenta con un mecanismo de emergencia que lo abre automáticamente al momento de un accidente vial.

Negaron falla

Pese a que la necropsia realizada a Awan reveló que este falleció por inhalar humo y quemaduras al quedar atrapado dentro del vehículo, la compañía negó que existieran fallas en el auto y aseguró que está en perfectas condiciones, culpando a la víctima de provocar el incidente.

La familia presentó una denuncia ante la compañía de Elon Musk, explicando que la muerte de su pariente fue por culpa del fallo en el Tesla, puesto que al momento de chocar, el hombre no había fallecido.