Elon Musk rompe el silencio y habla del juicio de Amber Heard y Johnny Depp

El multimillonario reaccionó por primera vez y dio su opinión sobre el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp.

A casi dos meses de desarrollo del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, y casi al filo de la decisión final, Elon Musk se expresó al respecto. Cabe aclarar que el empresario no testificará en el juicio. Pero el tema salió a colación cuando el científico Lex Fridman ofreció sus propias conclusiones y Musk le respondió.

Fridman reflexionó sobre lo que ha observado en el juicio que ha sido mediático y en su red social dijo:

"Mis conclusiones del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard:

1. La fama es una gran droga (para algunos).

2. Los psiquiatras y los abogados tienen niveles de habilidad que varían drásticamente.

3. Mentir a millones de personas es algo de lo que los humanos somos capaces.

4. El amor puede ser complicado.

5. Mega botella de vino.

Sobre ello, Musk le respondió: "Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno de ellos es increíble", y con ello dejó clara su postura al no tomar partido por ninguno de los dos y se mostró a favor de ambos.

I hope they both move on. At their best, they are each incredible. — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2022

Musk y Heard

Musk y Heard salieron brevemente después de que ella se separó de Depp en 2016. Se separaron en 2017 y volvieron a estar juntos brevemente. Después de seis semanas de testimonios agotadores y, a menudo, angustiosos, el juez Penney Azcarate envió al jurado a deliberar la tarde del viernes.

El jurado deliberó durante dos horas y se fue a casa durante el fin de semana largo sin llegar a un veredicto. Se volverá a reunir el martes 31 de mayo a las 9 de la mañana. Se espera que emitan un veredicto la próxima semana.

Depp, de 58 años, demandó a Heard por 50 millones de dólares por su ensayo del Washington Post de 2018 en el que escribió sobre enfrentar “la ira de nuestra cultura” como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Dijo que aunque el artículo no lo nombraba, manchó su reputación y le costó ocho cifras en ganancias potenciales.