"O regresan a la oficina o renuncian": la fuerte advertencia de Elon Musk a empleados

Elon Musk lanzó una fuerte advertencia a los empleados de Tesla que no quieran volver a la oficina.

OTRAS NOTICIAS: Demandan a Elon Musk por muerte de hombre dentro de un Tesla

El multimillonario Elon Musk, está exigiendo a los empleados de Tesla que regresen a trabajar de forma presencial a las oficinas o bien, que renuncien a la compañía.

Mediante correos electrónicos filtrados que Musk envió a los trabajadores de Tesla este martes, se dio a conocer la advertencia del magnate, de acuerdo con el medio de noticias de vehículos eléctricos Electrek.

"Cualquiera que desee trabajar remotamente debe estar en la oficina un mínimo (y quiero decir mínimo) de 40 horas a la semana o salir de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica", escribió en el correo.

La información de un correo electrónico enviado por Musk a sus empleados, fue filtrada en los últimos días. (Foto: Twitter)

Aunque fue él mismo quien lo confirmó en su cuenta de Twitter este miércoles, al responder a un usuario que preguntaba sobre el tema.

"Hola, Elon, mucha gente está hablando de este correo electrónico filtrado, ¿algún comentario adicional para las personas que piensan que ir al trabajo es un concepto anticuado?"

"Deberían fingir que trabajan en otro lugar", respondió Musk, quien dijo que revisaría personalmente cualquier solicitud de exención de la política. Pero que, en conclusión, "si no te presentas a trabajar, asumiremos que renunciaste", afirmó.