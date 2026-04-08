Elpidio Cano Alvarado: El guardián de la marimba con más de 50 composiciones

-

Conoce la inspiradora vida de Elpidio Cano Alvarado, el virtuoso de la marimba nacido en Chiantla que inició su carrera musical a los 11 años y ahora cuenta con más de 50 composiciones.

Quienes lo conocen lo describen como un virtuoso y genial compositor que ha recorrido su vida con humildad, dedicación y una profunda pasión por la música.

Elpidio Cano Alvarado es hoy uno de los nombres más representativos de la marimba guatemalteca, con más de 50 composiciones reconocidas y una participación activa en más de 25 conjuntos musicales, consolidando un legado que permanece vigente en la cultura nacional.

Nació el 5 de junio de 1940 en Chiantla, Huehuetenango, tierra que ha llevado en alto junto a los grandes exponentes del instrumento nacional.

Fue integrante del conjunto de marimba de TGW entre otros muchos. (Foto: RR SS)

Hijo de Abelardo Cano y Manuela Alvarado, desde los cuatro años manifestó su deseo de convertirse en marimbista, un sueño que en aquel entonces parecía lejano para muchos.

Durante su infancia, impulsado por su determinación, se escapaba de casa para realizar pequeños trabajos y así reunir dinero con el objetivo de adquirir su propia marimba.

El maestro Elpidio Cano Alvarado arribará el próximo 5 de junio a sus 86 años. (Foto: RR SS)

Ese esfuerzo temprano marcó el inicio de una historia de perseverancia. Al lograr su cometido, sorprendió a quienes lo rodeaban con un talento precoz que evidenciaba su destino como uno de los grandes ejecutantes del país.

Su primera agrupación fue "Brisas de Occidente", a los once años, donde inició formalmente su carrera artística. A partir de ese momento, su talento lo llevó a formar parte de importantes conjuntos como De los Hermanos Mérida, India Bonita, Kaibil Balam, Alma Sonora, Imperial Club y Ritmos del Selegua, dejando huella en cada escenario donde se presentó.

Desde muy temprana edad despertó en él su interés por el instrumento nacional. (Foto: RR SS)

Posteriormente, al establecerse en la ciudad capital, amplió aún más su trayectoria al integrarse a reconocidas marimbas como Mi Bella Guatemala, Azul y Blanco, Estrella Caminera, Maderas de América, Flor de mi Tierra, Gran Continental, Ecos del Pacífico, India Maya y Chapinlandia, entre muchas otras, consolidándose como uno de los músicos más versátiles y respetados.

A lo largo de su carrera, Elpidio Cano Alvarado no solo ha destacado como intérprete, sino también como compositor, aportando piezas que forman parte del repertorio tradicional guatemalteco. Su obra refleja la identidad, el sentimiento y la riqueza cultural del país, manteniendo viva la esencia de la marimba como símbolo nacional.

Con una de las mejores marimbas (Maderas de mi Tierra) de gira por los Estados Unidos. (Foto: RR SS)

Su talento ha sido reconocido en múltiples ocasiones por el pueblo guatemalteco, recibiendo distinciones como la Orden de los Cuchumatanes, el reconocimiento a la Intelectualidad y la medalla Monja Blanca. Incluso, la tradicional Serenata del Día de Todos los Santos fue dedicada en su honor, reafirmando el impacto de su trayectoria en la vida cultural del país.

Hoy en día, su historia continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos, quienes ven en él un ejemplo de perseverancia, disciplina y amor por el arte. El legado de Elpidio Cano Alvarado no solo se escucha en cada nota de marimba, sino que permanece vivo en la memoria colectiva de Guatemala, como un verdadero guardián de la tradición musical.

Al compositor también le gustó la interpretación en saxofón. (Foto: RR SS)

Repertorio

La cumbia de Wendy

Lindas huehuetecas

Paisajes de mi tierra

Señora bonita

Melvi Aracely

Brisas del Selegua

Chiantla en feria

Huehuetenango

Cronistas deportivos huehuetecos

Madrecitas chiantlecas

Sones

El gran kaibil

Virgencita de Candelaria

Santo Domingo de Guzmán

El llanto de María

Todos Santos Cuchumatán

Santa Cruz Barillas

La fiesta de mi pueblo

Sentimiento mam

Esta es Guatemala

Así es Huehuetenango

Últimas composiciones