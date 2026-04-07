Elsa Monterroso: La atleta de Colomba que conquistó el asfalto y la pista

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Conoce la historia de Elsa Elizabeth Monterroso Puac, la "Reina de la Max Tott". Desde sus inicios en el INSO a ganar múltiples medallas en los Juegos Centroamericanos, descubre el legado de la corredora que marcó una época en el atletismo nacional.

Elsa Elizabeth Monterroso Puac es una de las figuras más emblemáticas del atletismo de fondo y medio fondo en Guatemala.

Originaria de Colomba, Quetzaltenango, su trayectoria no se mide solo en medallas, sino en la longevidad de sus récords y su impacto como referente para el deporte nacional.

Elsa recibiendo un reconocimiento junto a otros quetzaltecos destacados. (Foto: CDAG)

Desde muy joven, en su ciudad natal, mostró una inclinación natural por las carreras; ese talento fue descubierto formalmente a los 16 años por un profesor de educación física en el Instituto para Señoritas de Occidente (INSO).

Lo que comenzó como una participación en eventos escolares pronto escaló a niveles federados bajo la guía técnica profesional, especializándose en eventos de pista y medio fondo.

Saltó a la escena internacional en 1992, y a partir de ahí se consolidó con una carrera de casi dos décadas de entrega total.

Elsa ahora es maestra de física en Quetzaltenango. (Foto: Cortesía Elsa Monterroso)

Entre sus hitos más destacados se encuentra el dominio en la Media Maratón Max Tott, donde obtuvo el apodo de la "Reina de la Max Tott", al haber ganado esta prestigiosa competencia en nueve ocasiones, lo que resalta su consistencia y dominio en las pruebas de resistencia extrema.

Durante años, mantuvo, y en algunos casos aún mantiene, las marcas nacionales de Guatemala en las distancias de 3 mil, 5 mil y 10 mil metros planos, así como en Media Maratón.

En los Juegos Centroamericanos de 2001 realizados en el país, obtuvo tres medallas de oro, rompiendo más récords de las justas y emocionando a toda una nación que veía en ella a una competidora invencible.

Su esfuerzo la llevó también a representar a Guatemala en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 y en diversos mundiales de atletismo, donde siempre destacó por su garra y técnica depurada. En 2007, fue medallista de bronce en el Campeonato Norte, Centroamérica y del Caribe (NACAC).

Con esfuerzo y dedicación logró forjar una carrera plagada de éxitos en el atletismo. (Foto: CDAG)

Tres años después, y tras presentar persistentes lesiones en las rodillas que le impedían rendir al nivel de élite que la caracterizaba, decidió retirarse de las competencias oficiales con la frente en alto.

Sin embargo, su vínculo con el deporte no terminó; se profesionalizó como educadora física y entrenadora, entendiendo que su conocimiento era un tesoro para el país.

Elsa Monterroso dejó una huella imborrable en el atletismo guatemalteco. (Foto: Archivo)

Actualmente reside en Quetzaltenango, donde trabaja formando a las nuevas generaciones de atletas de fondo en la Dirección General de Educación Física y otras instituciones locales. Se centra en transmitir la disciplina, los valores y la humildad que la llevaron a la cima, asegurando que el departamento siga siendo una cuna de campeones.

Elsa es un vivo ejemplo de cómo la determinación de una joven de Colomba puede transformar la historia deportiva de un país, dejando una huella imborrable en el asfalto y la pista.