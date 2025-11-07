ElsaMariana García regresa a la televisión nacional

-

ElsaMariana García regresa a la pantalla chica para informar a la población tras una larga ausencia.

La guatemalteca sorprendió al aparecer de nuevo como integrante de uno de los noticieros más importantes. La comunicadora formará parte de el equipo de Guatevisión.

"¡Tenemos una gran noticia! A partir del lunes 10 de noviembre ElsaMariana García te acompañará en Noticiero en Directo", se lee en las redes sociales del canal.

El horario de es de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Guatevisión, que se aprecie an canal 12 de Tigo y Claro.

La trayectoria de ElsaMariana García

Es periodista, locutora y conductora de televisión, formó parte de famosos noticieros y programas de hechos en la televisión nacional. Cuenta con más de 20 años de carrera.

Fue parte del Noticiero "A las 7AM" de Canal Antigua, también presentó el programa "Al límite", en el mismo canal, también condujo el programa "Sin Reservas" en Guatevisión.

Ha prestado su voz para distintas marcas internacionales, cuenta con estudios en Mercadeo y Locución, una Licenciatura en Medios de Comunicación e Informativos y una Maestría en Diplomacia, Relaciones Internacionales e Imagen Pública.

También es actriz de teatro y participó en algunas puestas en escena como "Julieta Metió la Pata", "¿Quién es Quién?" y "Brutas o Cabronas". La última de las veces que se vio a la periodista en televisión nacional fue en 2015, como parte de Canal Antigua.

