Elvis Crespo próximamente contagiará con su ritmo

Elvis Crespo, vuelve a Guatemala con su "El Poeta Herío Tour", una noche para cantar y bailar con la fuerza escénica y el carisma que lo caracteriza.
El ícono de la música tropical que ha hecho bailar a generaciones desde los 90 regresa al país cargado de energía.
"Suavemente", "Píntame", "Luna Llena", "Tu Sonrisa", "Nuestra canción" y más no faltarán.
Música nacional que te llevará a la nostalgia
El Grupo Rana, acompañará con sus canciones para celebrar su 43 aniversario con un recorrido por sus clásicos del merengue. La agrupación Los Teloneros encenderán la velada con un set pensado para poner a bailar al público.
Fecha
El concierto se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en Fórum Majadas, zona 11, a partir de las 6:00 p. m.
Boletos
Están disponibles a través de tuboleto.com, ingresa aquí.
Precios
Mesas Diamante: Q900.00 (+ Service Fee Q90.00)
Mesas VIP: Q500.00 (+ Service Fee Q50.00)
Preferencia de pie: Q300.00 (+ Service Fee Q30.00)
Organiza Producciones Ticketpolis.
