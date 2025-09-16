Con música, gastronomía y un ambiente de fraternidad, la Embajada de México en Guatemala celebró el 215 aniversario de Independencia.
La ceremonia reunió a autoridades guatemaltecas, miembros del cuerpo diplomático y amigos de la nación vecina.
Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas que incluyeron música tradicional, danzas folclóricas y la interpretación de piezas representativas del repertorio mexicano.
Además, degustaron platillos típicos como pozole, tacos, tamales y antojitos, acompañados de bebidas tradicionales.
La conmemoración no solo reafirmó la identidad cultural de la comunidad mexicana en el extranjero, también el compromiso de la Embajada por estrechar la cooperación bilateral con Guatemala en materia cultural, económica y social.
Con esta celebración, México recordó a sus héroes de la Independencia y compartió con Guatemala un mensaje de unidad, respeto y amistad entre naciones.