¡Emboscada! Inspector de la PNC es asesinado en Izabal

-

Un hecho de violencia se registró en Izabal este martes 2 de diciembre de 2025, en el cual falleció un inspector de la PNC.

En horas de la mañana del martes se reportaba dos vehículos abandonados en el kilómetro 236 de la ruta al Atlántico.

Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar y se percataron que en un potrero se encontraba una persona sin vida.

Al revisar minuciosamente, la escena no era de un accidente de tránsito, se trataba de un asesinato.

Minutos más tarde, PNC informó que la víctima era un inspector de la institución que prestaba servicio en Petén, identificado como Eder Misael Hernández Julián.

En este carro se presume que viajaba el hombre que quedó sin vida a unos metros. (Foto: Nuestro Diario)

En la escena se encontraba una camioneta en la que se conducía Hernández y un picop que se presume pertenecía a los atacantes.

Los uniformados informaron que se recabaron varios casquillos de proyectil de arma de fuego.

(Foto: Nuestro Diario)

El tránsito fue paralizado en ambas vías por el Ministerio Público, quienes realizaron las investigaciones correspondientes en ambos vehículos.

Posteriormente, Hernández fue llevado a la morgue de Puerto Barrios.