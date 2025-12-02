Joven de 25 años es hallada sin vida, hermano confiesa el crimen

El presunto responsable resultó ser el hermano de la víctima, quien confesó el crimen y fue capturado luego de intentar quitarse la vida, quedando a disposición de los tribunales de Chiquimula.
Yoselyn Siomara Ramos Barrera, de 25 años, fue hallada sin vida en la quebrada del Caserío Shusho, Aldea Shusho Arriba, Chiquimula.
Cuando los socorristas llegaron al lugar, notaron que el cuerpo de la joven presentaba varias heridas en el cráneo, rostro y mejilla, producidas con arma blanca.
El presunto responsable fue identificado como Bryan Ramos Barrera, hermano de la víctima, quien según las autoridades, confesó el crimen.
El detenido habría intentando quitarse la vida, pero fue capturado y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Turno del Departamento de Chiquimula.
En lugar se encontraron varios indicios como un recipiente plástico, un par de sandalias y tres hisopos con sangre.
De acuerdo a las investigaciones, el señalado, bajo efectos de alguna droga, llevó a su hermana a un área solitaria, en donde habría intentado abusar de ella, pero al poner resistencia fue asesinada.