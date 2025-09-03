Abogado es herido de gravedad y su acompañante muere tras ser emboscados en Petén

El acompañante del abogado falleció por la gravedad de las heridas.
TE PUEDE INTERESAR: Crimen en zona 1: asesinan al abogado de "El Lobo" y María Martha Castañeda
Una emboscada contra un abogado ocurrió la noche del martes 2 de septiembre sobre la ruta hacia Sayaxché, Petén.
Tras el atentado falleció uno de los pasajeros identificado como Duván Martínez y dejó heridas de gravedad al abogado Kalixto Maldonado.
De acuerdo con los reportes, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron atacadas desde otro automóvil en movimiento.
Tras el atentado, el conductor perdió el control y se estrellaron.
En el lugar, los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y trasladaron a las dos víctimas al hospital de la localidad.
Momentos después se confirmó el fallecimiento de Martínez debido a la gravedad de las heridas.
Mientras tanto el abogado Maldonado permanece internado.
En la escena del ataque, personal del Ministerio Público (MP) embaló casquillos de de fusil para las investigaciones correspondientes.
*Con información de Nuestro Diario