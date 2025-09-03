Abogado es herido de gravedad y su acompañante muere tras ser emboscados en Petén

Una emboscada contra un abogado ocurrió la noche del martes 2 de septiembre sobre la ruta hacia Sayaxché, Petén.

Tras el atentado falleció uno de los pasajeros identificado como Duván Martínez y dejó heridas de gravedad al abogado Kalixto Maldonado.

El abogado Kalixto Maldonado fue ingresado al hospital de San Benito tras el ataque armado. (Foto: Nuestro Diario)

De acuerdo con los reportes, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron atacadas desde otro automóvil en movimiento.

El abogado fue emboscado en la aldea el Paraíso a 10 minutos de Sayaxché. (Foto: Nuestro Diario)

Tras el atentado, el conductor perdió el control y se estrellaron.

En el lugar, los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y trasladaron a las dos víctimas al hospital de la localidad.

Momentos después se confirmó el fallecimiento de Martínez debido a la gravedad de las heridas.

