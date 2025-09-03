Versión Impresa
Abogado es herido de gravedad y su acompañante muere tras ser emboscados en Petén

  • Por Susana Manai
03 de septiembre de 2025, 08:55
Tras el atentado el abogado fue trasladado en estado crítico a un hospital donde permanece internado. (Foto: Redes sociales)

El acompañante del abogado falleció por la gravedad de las heridas. 

Una emboscada contra un abogado ocurrió la noche del martes 2 de septiembre sobre la ruta hacia Sayaxché, Petén.

Tras el atentado falleció uno de los pasajeros identificado como Duván Martínez y dejó heridas de gravedad al abogado Kalixto Maldonado. 

El abogado Kalixto Maldonado fue ingresado al hospital de San Benito tras el ataque armado. (Foto: Nuestro Diario)
De acuerdo con los reportes, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron atacadas desde otro automóvil en movimiento. 

El abogado fue emboscado en la aldea el Paraíso a 10 minutos de Sayaxché. (Foto: Nuestro Diario)
Tras el atentado, el conductor perdió el control y se estrellaron.

En el lugar, los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y trasladaron a las dos víctimas al hospital de la localidad.

Momentos después se confirmó el fallecimiento de Martínez debido a la gravedad de las heridas. 

Tras el ataque el conductor perdió el control y estrellaron el vehículo. (Foto: Nuestro Diario)
Mientras tanto el abogado Maldonado permanece internado.

En la escena del ataque, personal del Ministerio Público (MP) embaló casquillos de de fusil para las investigaciones correspondientes.

*Con información de Nuestro Diario

