Ligado a proceso por emitir constancia de buena conducta a recluso

Jefe de Presidios Procesado por Falsedad Ideológica.

Noé P., jefe de seguridad de presidios para hombres de la Comisaría 22 de Jalapa, fue procesado por el delito de falsedad ideológica.

Se le señala de haber emitido una constancia que acreditaba buena conducta a un privado de libertad, pese a que los registros oficiales documentaban lo contrario.

El libro de control y registro de conducta reporta tres incidentes de mala conducta del recluso, corroborados en los informes de fecha 22 de junio de 2022, 22 de febrero de 2024 y 16 de mayo de 2024.

Los registros contradecían la orden de buena conducta del recluso. (Foto ilustrativa: istock)

Con base en estos indicios, la Fiscalía contra la Corrupción solicitó al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa el auto de procesamiento, el cual fue concedido.

El órgano jurisdiccional otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para que finalice la investigación y presente sus conclusiones.

