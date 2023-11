¡De emergencia! Hospitalizan a Ibai Llanos en Corea del Sur

-

El famoso streamer español, Ibai Llanos, fue hospitalizado de emergencia.

Recientemente, el popular streamer español, Ibai Llanos, visitaba Corea del Sur; sin embargo, preocupó a sus seguidores después de que diera a conocerse que ingresó de emergencia a un hospital.

Por medio de unas historias en su cuenta de Instagram, el creador de contenido afirmó que estaba pasando muy malos momentos, razón por la que acudió al médico.

"Estoy en un hospital coreano todo jodido. Estoy malo, no, lo siguiente", manifestó Ibai.

¿Por qué acudió Ibai al hospital?

Debido a una fiebre fuerte, el español Ibai Llanos acudió al hospital y tras ser atendido por los especialistas se ha recuperado poco a poco.

"Me encuentro un poco mejor. He ido a un hospital de Corea porque estaba de la mier..., tenía fiebre; me han mandado un montón de pastillas. Aquí es diferente, aquí te dan seis pastillas. No sé ni cuantas horas he dormido", dijo Ibai.

Con el pasar de las horas, el influencer señaló que se sentía un poco mejor, debido a la rápida atención que recibió en el hospital surcoreano.

Por otro lado, al estar mejor de salud, Ibai compartió un aspecto curioso que llamó su atención sobre la forma en que el país asiático brinda los medicamentos, ya que es distinto a lo que se acostumbra en España.

"Me han dado un montón de pastillas y es diferente que en España, donde te dan una o dos que te sirven para varias cosas. Aquí te dan seis, no está tan comprimido, lo hacen de otra manera", agregó el streamer.

¿Quién es Ibai?

Ibai Llanos es un streamer español, youtuber y presentador de deportes. Es conocido por realizar eventos en Twitch, con los que ha roto récords mundiales por audiencia.

Además, es uno de los creadores de contenido más populares en todo el mundo, teniendo más de 9 millones de seguidores tan solo en la red social Instagram.

Así también, se le conoce por ser cofundador, junto a Gerard Piqué, del equipo de deportes electrónicos KOI.